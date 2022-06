Dopo le inondazioni riapre parzialmente Yellowstone (Di martedì 21 giugno 2022) Yellowstone riapre parzialmente domani. Il parco nazionale degli Stati Uniti, che quest'anno celebra 150 anni, era stato chiuso la settimana scorsa per i danni causati dalle inondazioni Dopo giorni di ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 21 giugno 2022)domani. Il parco nazionale degli Stati Uniti, che quest'anno celebra 150 anni, era stato chiuso la settimana scorsa per i danni causati dallegiorni di ...

Dopo le inondazioni riapre parzialmente Yellowstone Yellowstone riapre parzialmente domani. Il parco nazionale degli Stati Uniti, che quest'anno celebra 150 anni, era stato chiuso la settimana scorsa per i danni causati dalle inondazioni dopo giorni di piogge forti ed ininterrotte. Il rapido scioglimento delle nevi ha causato la distruzione di ponti, spazzato via interi tratti di carreggiata e costretto all'evacuazione dopo aver sgombrato in fretta e furia diecimila visitatori. Vedi Anche Spaventose inondazioni nel parco dello Yellowstone, il fiume divora strade e ponti: il momento in cui l'acqua spazza via una casa. Alluvioni in Bangladesh, la premier sorvola le zone allagate (LaPresse) Il Bangladesh è alle prese con gravissime alluvioni dopo giorni di piogge monsoniche che hanno causato una dozzina di morti e migliaia di sfollati.