Dopo il nuoto, è il turno del rugby: trans banditi dai Mondiali. “Troppo forti, pericolosi per le donne” (Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giu — Dopo il nuoto, anche nel rugby viene imposto lo stop — seppure, in questo caso, temporaneo — agli atleti trans nelle competizioni della categoria femminile. Anche il rugby impone lo stop ai giocatori trans La decisione arriva dall’International rugby league (Irl) che ha momentaneamente escluso i giocatori trans (biologicamente maschi) al fine di consentire lo svolgimento di ulteriori ricerche mediche che porteranno, si spera, allo sviluppo di politiche di inclusione condivise. Per bilanciare, dunque, il diritto degli atleti trans di partecipare alle competizioni, con il diritto delle atlete donne di non farsi massacrare da energumeni di due metri per 150 kg nel corso delle partite. Nuove politiche di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giu —il, anche nelviene imposto lo stop — seppure, in questo caso, temporaneo — agli atletinelle competizioni della categoria femminile. Anche ilimpone lo stop ai giocatoriLa decisione arriva dall’Internationalleague (Irl) che ha momentaneamente escluso i giocatori(biologicamente maschi) al fine di consentire lo svolgimento di ulteriori ricerche mediche che porteranno, si spera, allo sviluppo di politiche di inclusione condivise. Per bilanciare, dunque, il diritto degli atletidi partecipare alle competizioni, con il diritto delle atletedi non farsi massacrare da energumeni di due metri per 150 kg nel corso delle partite. Nuove politiche di ...

