Dopo Aladdin | è in cantiere un nuovo film live action Disney diretto da Guy Ritchie

(Di martedì 21 giugno 2022) Arriva unestrapolato dai grandi classici d’animazione. Guy, che ha assaporato la fama connel 2019, è stato scelto come regista delprogetto destinato al grande schermo. Il protagonista è un eroe dell’antica Grecia. Unsi staglia all’orizzonte dellai grandi successi raggiunti di recente con La bella e la bestia, Il re leone e, si aggiunge untitolo alla collezione. Da qualche anno ormai i grandi classicihanno preso vita presentando personaggi in carne ed ossa. L’ultimo, che debutterà ...

Pubblicità

direpuntoit : Dopo #Aladdin #GuyRitchie (ri)porta sul grande schermo #Hercules, il film d'animazione #Disney del 1997. - moviestruckers : #Hercules: dopo Aladdin, #GuyRitchie torna alla regia di un live action Disney - 3cinematographe : #Hercules: Guy Ritchie alla regia, dopo il remake di Aladdin - justt_ale : @fedstweets -

vulturenews.net

, il regista britannico al lavoro sul classico Disney datato 1997. Guy Ritchie sar alla regia del remake in salsa live - action di ...A dirigere il progetto ci sarà il regista Guy Ritchie che ritorna a collaborare con Disneyaver diretto il remake live - action Disneyche ha incassato oltre un miliardo di dollari. ... Dopo Ruvo del Monte, Atella, San Fele, a grande richiesta torna a Rionero "La Fiaba Musicata" di Aladdin per la gioia dei più piccoli! I dettagli La Disney continua a portare avanti il suo impegno di dare vita alla versione live-action dei suoi classici d’animazione. Dopo La Sirenetta è il turno di Hercules, 35º classico Disney e ottavo film d’ ...Guy Ritchie è pronto a riunirsi con la Disney per un altro live-action tratto da un film d’animazione. Dopo il successo ottenuto con Aladdin nel 2019 (1 miliardo di dollari incassati in tutto il mondo ...