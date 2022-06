Donbass, Zelensky: “Russia nervosa per risposta truppe Kiev” (Di martedì 21 giugno 2022) (Adnkronos) – Volodymyr Zelensky ha assicurato che la Russia “è molto nervosa” per l’attività dell’esercito ucraino nel Donbass e lo ha ringraziato per il suo lavoro. “Come avevo previsto – ha detto il presidente ucraino – la Russia è molto nervosa per la nostra attività. Gli occupanti stanno ricevendo risposte alle loro azioni contro di noi. Sono grato all’esercito e all’intelligence”. Zelensky ha spiegato che le truppe russe hanno condotto “azioni offensive brutali” nel Donbass e ha detto che la Russia potrebbe bombardare altre città, come Kharkiv e Odessa. “Questo è un male che può essere fermato solo sul campo di battaglia – ha dichiarato -. Stiamo difendendo Lysychansk e Severodonetsk. Questa regione è la più ... Leggi su italiasera (Di martedì 21 giugno 2022) (Adnkronos) – Volodymyrha assicurato che la“è molto” per l’attività dell’esercito ucraino nele lo ha ringraziato per il suo lavoro. “Come avevo previsto – ha detto il presidente ucraino – laè moltoper la nostra attività. Gli occupanti stanno ricevendo risposte alle loro azioni contro di noi. Sono grato all’esercito e all’intelligence”.ha spiegato che lerusse hanno condotto “azioni offensive brutali” nele ha detto che lapotrebbe bombardare altre città, come Kharkiv e Odessa. “Questo è un male che può essere fermato solo sul campo di battaglia – ha dichiarato -. Stiamo difendendo Lysychansk e Severodonetsk. Questa regione è la più ...

