Domanda assegno unico: c’è tempo fino al 30 giugno per non perdere gli arretrati (Di martedì 21 giugno 2022) Chi non ha ancora presentato la Domanda per l’assegno unico e universale ha tempo fino a giovedì 30 giugno per ottenere anche il riconoscimento delle mensilità arretrate spettanti a decorrere da marzo Leggi su ilsole24ore (Di martedì 21 giugno 2022) Chi non ha ancora presentato laper l’e universale haa giovedì 30per ottenere anche il riconoscimento delle mensilità arretrate spettanti a decorrere da marzo

Pubblicità

GDS_it : Le famiglie che non hanno ancora fatto domanda all’Inps per l’#assegnounico per i figli devono presentarla entro il… - FamigliaGov : Hai già fatto domanda per l’assegno unico e universale per i figli a carico? Se la fai entro il 30 giugno, hai diri… - Roma : #Sociale, dal 1° luglio 2022 sarà possibile presentare le richieste di assegno e contributo #caregiver familiare pe… - AMarco1987 : Domanda assegno unico: c’è tempo fino al 30 giugno per non perdere gli arretrati - Il Sole 24 ORE @sole24ore - cortexlan : Selezionate con Google Alert - #INPS - Assegno Unico Inps, domanda entro 30 giugno per ottenere arretrati: ecco com… -