“Diventa papà”. Cicogna in arrivo per il volto di Ballando con le Stelle: “Lo volevamo tanto” (Di martedì 21 giugno 2022) Samuel Peron diventerà papà. Il ballerino di Ballando con le Stelle, uno dei maestri di danza più amati dai telespettatori, ne ha dato l’annuncio via social. Una straordinaria notizia accolta con entusiasmo dai suoi fan che da tempo attendevano questo momento. Tra qualche settimana nascerà il suo primogenito, concepito dall’amore con Tania Bambaci, fidanzata di lunga data del ballerino. Samuel Peron di Ballando con le Stelle papà per la prima volta Samuel Peron, ballerino di Ballando con le Stelle, diventerà papà per la prima volta. Gioia immensa sia per lui che per la sua dolce metà Tania Bambaci che presto darà alla luce il frutto del loro amore. Nel 2020 la coppia ha vissuto un momento di crisi, ma dopo pochi mesi tra loto è ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 21 giugno 2022) Samuel Peron diventerà. Il ballerino dicon le, uno dei maestri di danza più amati dai telespettatori, ne ha dato l’annuncio via social. Una straordinaria notizia accolta con entusiasmo dai suoi fan che da tempo attendevano questo momento. Tra qualche settimana nascerà il suo primogenito, concepito dall’amore con Tania Bambaci, fidanzata di lunga data del ballerino. Samuel Peron dicon leper la prima volta Samuel Peron, ballerino dicon le, diventeràper la prima volta. Gioia immensa sia per lui che per la sua dolce metà Tania Bambaci che presto darà alla luce il frutto del loro amore. Nel 2020 la coppia ha vissuto un momento di crisi, ma dopo pochi mesi tra loto è ...

