Dinamo Zagabria, c’è la firma di Sutalo – FOTO (Di martedì 21 giugno 2022) Si chiude l’esperienza in Italia per Sutalo: il difensore ha firmato per la Dinamo Zagabria dopo la stagione conclusa all’Hellas Verona Si chiude l’esperienza in Italia per Sutalo: il difensore ha firmato per la Dinamo Zagabria dopo la stagione conclusa all’Hellas Verona. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Boško Šutalo (@bole topp) Il difensore ex Atalanta tra le altre, ha firmato il suo contratto con i croati. Quattro milioni la cifra che incasseranno i nerazzurri con una percentuale per una futura rivendita. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 giugno 2022) Si chiude l’esperienza in Italia per: il difensore hato per ladopo la stagione conclusa all’Hellas Verona Si chiude l’esperienza in Italia per: il difensore hato per ladopo la stagione conclusa all’Hellas Verona. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Boško Šutalo (@bole topp) Il difensore ex Atalanta tra le altre, hato il suo contratto con i croati. Quattro milioni la cifra che incasseranno i nerazzurri con una percentuale per una futura rivendita. L'articolo proviene da Calcio News 24.

