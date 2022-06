Dimostrazione di forza navale di Russia e Cina nelle acque del Giappone (Di martedì 21 giugno 2022) Il ministero della Difesa Giapponese riporta che un’intensa attività navale di Russia e Cina si sta sviluppando in questi giorni nelle viCinanze delle acque territoriali dell’arcipelago. Solo negli ultimi quattro giorni, infatti, almeno quattro navi cinesi e 16 russe hanno navigato intorno alle isole nipponiche. Nella giornata di lunedì 20, Tokyo ha emesso un doppio InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 21 giugno 2022) Il ministero della Difesase riporta che un’intensa attivitàdisi sta sviluppando in questi giornivinze delleterritoriali dell’arcipelago. Solo negli ultimi quattro giorni, infatti, almeno quattro navi cinesi e 16 russe hanno navigato intorno alle isole nipponiche. Nella giornata di lunedì 20, Tokyo ha emesso un doppio InsideOver.

