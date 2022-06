Di Maio verso l’addio, in corso raccolta firme per un nuovo gruppo. Draghi: “Preoccupato? Non lo so, vediamo. Il governo non smette di cercare la pace” (Di martedì 21 giugno 2022) La separazione all'interno del Movimento 5 stelle potrebbe avvenire già dopo la discussione sulle risoluzioni che accompagneranno le comunicazioni del presidente del Consiglio Draghi in vista del Consiglio europeo Leggi su lastampa (Di martedì 21 giugno 2022) La separazione all'interno del Movimento 5 stelle potrebbe avvenire già dopo la discussione sulle risoluzioni che accompagneranno le comunicazioni del presidente del Consiglioin vista del Consiglio europeo

Pubblicità

repubblica : Di Maio verso l'addio: in corso raccolta firme per gruppo autonomo alla Camera. Grillo: 'Chi non crede più alle reg… - danieledv79 : RT @LaStampa: Di Maio verso l’addio, in corso raccolta firme per un nuovo gruppo. Draghi: “Preoccupato? Non lo so, vediamo. Il governo non… - GazzettaDelSud : ?? #M5S | Di Maio verso la scissione: 11 senatori e 24 deputati pronti a seguirlo. #DiMaioOut #movimento5stelle… - la_kuzzo : RT @LaStampa: Di Maio verso l’addio, in corso raccolta firme per un nuovo gruppo. Draghi: “Preoccupato? Non lo so, vediamo. Il governo non… - antoniorosato72 : Di Maio verso l'addio al M5S. Grillo interviene sullo scontro con Conte. Scissione vicina dopo lo scontro tra il mi… -