Di Maio sta per dire addio al M5s. Alla Camera pronto un gruppo autonomo per il ministro (Di martedì 21 giugno 2022) La scissione prende forma, Di Maio è a un passo dallo strappo definitivo: Alla Camera, tra i deputati è partita la raccolte delle firme necessarie Alla nascita di un nuovo gruppo autonomo. Da regolamento ne servono almeno venti e trovarle, per il ministro degli Esteri non sarà un problema. Tanto che secondo fonti parlamentari il numero sarebbe stato già ampiamentente superato. Mentre l'annuncio ufficiale potrebbe arrivare nel pomeriggio, proprio quando al Senato va in scena il delicato passaggio sull'Ucraina, il tema intorno a cui si è scatenata la baruffa all'interno del Movimento. Da ieri sera i contatti tra il ministro e i parlamentari a lui più vicini si sarebbero intensificati, fino all'accelerazione di queste ore. A Montecitorio sarebbe tutto ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 21 giugno 2022) La scissione prende forma, Diè a un passo dallo strappo definitivo:, tra i deputati è partita la raccolte delle firme necessarienascita di un nuovo. Da regolamento ne servono almeno venti e trovarle, per ildegli Esteri non sarà un problema. Tanto che secondo fonti parlamentari il numero sarebbe stato già ampiamentente superato. Mentre l'annuncio ufficiale potrebbe arrivare nel pomeriggio, proprio quando al Senato va in scena il delicato passaggio sull'Ucraina, il tema intorno a cui si è scatenata la baruffa all'interno del Movimento. Da ieri sera i contatti tra ile i parlamentari a lui più vicini si sarebbero intensificati, fino all'accelerazione di queste ore. A Montecitorio sarebbe tutto ...

AlexBazzaro : Ma a Di Maio dopo tutta sta sceneggiata il collegio in quota PD lo hanno garantito? - CorvinoSantino : “Luigi Di Maio è pronto a lasciare il M5s. Sta raccogliendo le firme per formare nuovi gruppi, l’annuncio nelle pro… - Marzo531 : RT @faberpiredda: @MFantinati L'unica cosa a cui Di Maio sta dando lustro sono le scarpe di Draghi, dei colleghi del governo, dei nuovi ami… - fulviodeangeli1 : “Luigi Di Maio è pronto a lasciare il M5s. Sta raccogliendo le firme per formare nuovi gruppi, l’annuncio nelle pro… - melomelo1961 : “Luigi Di Maio è pronto a lasciare il M5s. Sta raccogliendo le firme per formare nuovi gruppi, l’annuncio nelle pro… -