Di Maio sale al Colle Il ministro verso l' addio ai 5 Stelle

Pubblicità

la_kuzzo : RT @LaStampa: Di Maio sale al Quirinale - SecolodItalia1 : Scissione M5S, Di Maio sale al Colle da Mattarella. Salvini infierisce: «Il ministro ora chi rappresenta?»… - marcoregni : RT @LaStampa: Di Maio sale al Quirinale - SkyTG24 : Rottura nel M5S, Di Maio sale al Quirinale da Mattarella. A breve la conferenza stampa - infoitinterno : Di Maio sale al Quirinale -

Luigi Disi recherà a breve al Quirinale per rendere note al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella le sue intenzioni, alla luce della scissione in atto nel Movimento 5 stelle. Metterà in chiaro il ..." Il governo italiano intende continuare a sostenere l'Ucraina così come questo Parlamento ci ha dato mandato di fare". A dirlo è il presidente del Consiglio Mario Draghi durante il suo discorso al ...Luigi Di Maio, a quanto si apprende, è salito al Quirinale per informare il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla luce dell'imminente addio al M5S. Il ...Roma, 21 giu. A quanto si apprende, il ministro degli Affari esteri Luigi Di Maio è salito al Quirinale per informare il Presidente della Repubblica, Sergio Mat ...