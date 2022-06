Di Maio sale al Colle da Mattarella | tam tam impazzito dalle sacre stanze; Le dimissioni dei ministri

(Di martedì 21 giugno 2022) Dopo la scissione nel Movimento 5 Stelle, il ministro degli Esteri Luigi Diè stato ricevuto al Quirinale dal presidente Sergio. Qualcuno, nelle ultime ore, ha addirittura parlato dell'ipotesi didalla Farnesina, francamente irrealistica anche perché l'asse con il premier Mario Draghi è, se possibile, ancora più salda proprio in virtù della nascita dei gruppi "dimaiani" alla Camera e al Senato. "Non credo che questo significhi che qualcuno lascerà la maggioranza, oggi il gruppo del Movimento 5 Stelle ha dimostrato tenuta", ha commentato il senatore del Pd Andrea Marcucci, sintetizzando le speranze del Nazareno. Crisi di governo scongiurata? Forse sì, ma il ministro degli Esteri avrà parlato conanche degli spostamenti che interesseranno alcuni membri dell'esecutivo, non secondari, ...

Pubblicità

LaStampa : Di Maio sale al Quirinale - infoitinterno : Rottura nel M5S, Di Maio sale al Quirinale da Mattarella. A breve la conferenza stampa - infoitinterno : Di Maio sale al Colle. Il ministro verso l'addio ai 5 Stelle - MassimGiannini : RT @LaStampa: Di Maio sale al Quirinale - gatta_pantera : RT @SecolodItalia1: Scissione M5S, Di Maio sale al Colle da Mattarella. Salvini infierisce: «Il ministro ora chi rappresenta?» https://t.co… -

Alle 21.15 atteso un intervento di Di. Ecco cosa sta succedendo Le crepe all'interno del MoVimento Cinque Stelle sembrano ormai irreparabili, con un addio di Luigi Diche è sempre più ...Luigi Disi recherà a breve al Quirinale per rendere note al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella le sue intenzioni, alla luce della scissione in atto nel Movimento 5 stelle. Metterà in chiaro il ...L'addio di Luigi Di Maio al Movimento 5 stelle è compiuto: la raccolta firme dei secessionisti sta registrando il pieno di iscritti al nuovo gruppo parlamentare ...Roma, 21 giu. A quanto si apprende, il ministro degli Affari esteri Luigi Di Maio è salito al Quirinale per informare il Presidente della Repubblica, Sergio Mat ...