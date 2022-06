Di Maio: "Operazione verità, M5s ambiguo in politica estera" (Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giugno 2022 "La prima forza politica in Parlamento ha messo in discussione l'operato sia del presidente del Consiglio che del ministro degli Esteri, continuando a mettere in difficoltà i ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giugno 2022 "La prima forzain Parlamento ha messo in discussione l'operato sia del presidente del Consiglio che del ministro degli Esteri, continuando a mettere in difficoltà i ...

LordQuerelle : @Moonlightshad1 'Z' è il simbolo dell'operazione speciale di putin. 'T' è quello dell'operazione miserevole di di m… - Jimmy7055692428 : Spadafora stratega di tutta l'operazione scissione di maio. Faccio un azzardo. Renzi, Calenda, di maio. - Mirandola59 : RT @asormax: @erretti42 Anche in questa operazione di Di Maio, Gomez ha visto il suo zampino e quello del Drago - TonyBelfi : RT @salvini_giacomo: Vincenzo Spadafora va in tv in diretta da Mentana e lancia il nuovo gruppo di Di Maio con una grande mossa comunicativ… - DanieleDann1 : ?? Oltre 60 parlamentari hanno lasciato il #M5S e si sono iscritti al nuovo gruppo di #DiMaio. Lo riferiscono deputa… -