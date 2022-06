Di Maio | Lascio il M5s | scelta sofferta che mai avrei pensato di fare

(Di martedì 21 giugno 2022) 'Ringrazio il M5s che ha fatto molto per me, ho ricambiato dando il massimo per loro in tutti questi anni', afferma il ministro annunciando il nuovo gruppo 'Insieme per il ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Di Maio: 'Lascio il M5s. La mia una scelta sofferta' #ANSA - LucidaLyrae : RT @aedan83: Di Maio: 'Lascio il M5S' Il M5S: - Valter41271244 : RT @Agenzia_Ansa: Di Maio: 'Lascio il M5s. La mia una scelta sofferta' #ANSA - AppostaMi : Di Maio: 'Lascio il M5s, quella di oggi è una scelta sofferta che mai avrei pensato di dover fare. Io e tanti colle… - antocoppola87 : RT @sole24ore: Di Maio: «Lascio M5s. Da irresponsabile picconare governo per pochi punti consenso» -

il Movimento 5 stelle', 'è una scelta sofferta'. Luigi Diha ufficializzato l'addio al Movimento 5 stelle incontrando i giornalisti all'Hotel Bernini di Roma. E rivolgendosi ai colleghi ...'Ringrazio il M5s che ha fatto molto per me, ho ricambiato dando il massimo per loro in tutti questi anni', afferma il ministro annunciando il nuovo gruppo 'Insieme per il ...“In questi momenti c’è bisogno di un’Europa unita e l’unità dell’Europa dipende dall’unità dei governi degli stati membri, lasciando da parte ogni polemica strumentale”. Così il ministro degli Esteri, ...Luigi Di Maio è salito al Quirinale per informare il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla luce del suo addio ufficiale al M5S . Il ministro degli Esteri, come annunciato dal suo staff, ...