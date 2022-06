Di Maio | «Lascio il M5S Dovevamo scegliere da che parte stare Posizioni dirigenti del Movimento hanno rischiato di indebolire l' Italia»

Pubblicità

repubblica : Di Maio: 'Lascio il Movimento. Una scelta sofferta' - jjruizujaen : ???? Luigi di Maio: “Lascio il Movimento 5 Stelle” - Umbria24 : Scissione M5S, l’umbro Gallinella pronto a seguire Di Maio. Ciprini: «Io non lascio» - Vignitta55 : RT @Marco_Bello1: Quasi quasi vado a cercare cosa pensava Di Maio sul secondo mandato, sui transfughi, su chi “tradisce” gli elettori ecc e… - Marzo531 : RT @Marco_Bello1: Quasi quasi vado a cercare cosa pensava Di Maio sul secondo mandato, sui transfughi, su chi “tradisce” gli elettori ecc e… -

...30 Cinzia Leone, nonil Movimento 5 stelle 'Circola anche il mio nome tra quelli delle senatrici e dei senatori che potrebbero lasciare il Movimento 5 stelle seguendo Luigi Di. Lo ...... in cui si è inserito a pieno titolo Di, punta tutto per aver Draghi presidente del Consiglio fino al 2028, e poi chissà quali altre mete per la giovane speranza nostrana! A me pare invece che ...Oltre 60 parlamentari hanno lasciato il Movimento 5 stelle e si sono iscritti al nuovo gruppo di Di Maio. Lo riferiscono deputati e senatori coinvolti nell’operazione, scrive Ansa. Deputati e senatori ...Più di un quarto dei parlamentari sembrerebbe pronto all'addio al Movimento 5 Stelle. 50 deputati e 11 senatori sarebbero decisi a seguire Luigi Di Maio.