Di Maio “Lasciamo il M5S | da oggi inizia un nuovo futuro”

(Di martedì 21 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – Non bastano le sedie della sala Giada dell’hotel Sina Bernini Bristol a Roma disposte per accogliere i circa 60 parlamentari che questa sera hanno deciso di dire addio al Movimento 5 Stelle e aderire algruppo guidato dal ministro degli Esteri Luigi Di. L’ex leader del movimento ha infatti organizzato un conferenza stampa per spiegare le ragioni della scissione. Tanti i volti noti presenti che hanno deciso di seguire Diin questa nuova avventura come la deputata Carla Ruoco, la sottosegretaria al ministero del Sud Dalila Nesci, l’ex ministro dello sport Vincenzo Spadafora e l’ex capogruppo alla Camera Francesco D’Uva. Punto di partenza della discussione del ministro la votazione diin aula: “c’è stato un voto per l’appartenza euro-atlantica del nostro ...

"È una scelta sofferta che mai avrei immaginato di dover fare: io e tanti altri colleghiil Movimento 5 stelle, che non sarà più la prima forza politica in parlamento". Con queste ...Di, ...quella che da domani non sarà più la prima forza politica in Parlamento" le parole del ministro degli Esteri Luigi Diin conferenza stampa a Roma all'Hotel Bernini.(Agenzia Vista) Roma, 21 giugno 2022 Le parole del ministro degli Esteri Luigi Di Maio in conferenza stampa a Roma all'Hotel Hotel Sina ...(Adnkronos) – Luigi Di Maio lascia il Movimento 5 Stelle. “Una scelta sofferta” ha sottolineato il ministro degli Esteri nella conferenza stampa organizzata per annunciare l’addio. “Una scelta ...