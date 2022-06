Di Maio lascia il Movimento 5 Stelle e fonda un nuovo partito: nasce ‘Insieme per il futuro’ (Di martedì 21 giugno 2022) Alla fine la scissione c’è stata. Luigi Di Maio stasera ha ufficializzato, in diretta tv, la sua uscita dal Movimento 5 Stelle. E, contemporaneamente, la nascita di un nuovo partito, Insieme per il futuro. La scelta era ormai quasi inevitabile, visti gli scontri sempre più frequenti con l’ex Premier Giuseppe Conte. Nascita di un nuovo “Movimento” Ma chi seguirà Gigi Di Maio su questa strada? Di certo ci sono circa 40 tra deputati e senatori del Movimento 5 Stelle, ma Di Maio punta a raccogliere consensi e proseliti tra gli altri gruppi parlamentari. A dare l’appoggio incondizionato al Ministro degli Esteri sono stati Filippo Gallinella, Marialuisa Faro, Dalila Nesci, Sergio Battelli, Gianluca Vacca, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 21 giugno 2022) Alla fine la scissione c’è stata. Luigi Distasera ha ufficializzato, in diretta tv, la sua uscita dal. E, contemporaneamente, la nascita di un, Insieme per il futuro. La scelta era ormai quasi inevitabile, visti gli scontri sempre più frequenti con l’ex Premier Giuseppe Conte. Nascita di un” Ma chi seguirà Gigi Disu questa strada? Di certo ci sono circa 40 tra deputati e senatori del, ma Dipunta a raccogliere consensi e proseliti tra gli altri gruppi parlamentari. A dare l’appoggio incondizionato al Ministro degli Esteri sono stati Filippo Gallinella, Marialuisa Faro, Dalila Nesci, Sergio Battelli, Gianluca Vacca, ...

