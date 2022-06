Di Maio lascia il M5S, il ministro: «Davanti atrocità di Putin non potevamo mostrare incertezze» (Di martedì 21 giugno 2022) Luigi Di Maio è salito al Quirinale per informare il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla luce dell'imminente addio al M5S . Il ministro degli... Leggi su ilmattino (Di martedì 21 giugno 2022) Luigi Diè salito al Quirinale per informare il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla luce dell'imminente addio al M5S . Ildegli...

Pubblicità

MediasetTgcom24 : Di Maio lascia M5s, Di Battista: 'Ignobile tradimento stare al governo per le poltrone' #m5s #dibattista #scissione - fattoquotidiano : La scissione: Di Maio lascia il M5S e fonda il suo gruppo - fanpage : Luigi Di Maio lascia il Movimento 5 Stelle - Angie_Pinkmeup : RT @EmiLu90: Di Maio lascia i 5 stelle e fonda Insieme per il futuro, perché Insieme per il terzo mandato pareva brutto #DiMaio #insiemepe… - LaFATAaStelle : RT @EmiLu90: Di Maio lascia i 5 stelle e fonda Insieme per il futuro, perché Insieme per il terzo mandato pareva brutto #DiMaio #insiemepe… -