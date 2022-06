Di Maio lascia il M5s: "Dovevamo scegliere da che parte della storia stare" (Di martedì 21 giugno 2022) "Oggi lascio il Movimento cinque stelle, una scelta che mai avrei immaginato di fare". Luigi Di Maio annuncia ufficialmente alla stampa la fuoriuscita dal partito per fondare un nuovo soggetto politico (il gruppo parlamentare si chiamerà "Insieme per il futuro"). Lo fa a poche ore dal voto della risoluzione di maggioranza sull'Ucraina, che a lungo ha fatto fibrillare il governo. E infatti Di Maio ha detto in serata che "le parole di alcuni dirigenti del M5s hanno rischiato seriamente di indebolire l'Italia. Non ci possono essere indecisioni sui valori democratici, basta ambiguità. E' da irresponsabile picconare il governo per pochi punti di consenso". Così il ministro deglii Esteri ha ribadito che "Dovevamo scegliere da che parte della storia dover ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 21 giugno 2022) "Oggi lascio il Movimento cinque stelle, una scelta che mai avrei immaginato di fare". Luigi Diannuncia ufficialmente alla stampa la fuoriuscita dal partito per fondare un nuovo soggetto politico (il gruppo parlamentare si chiamerà "Insieme per il futuro"). Lo fa a poche ore dal votorisoluzione di maggioranza sull'Ucraina, che a lungo ha fatto fibrillare il governo. E infatti Diha detto in serata che "le parole di alcuni dirigenti del M5s hanno rischiato seriamente di indebolire l'Italia. Non ci possono essere indecisioni sui valori democratici, basta ambiguità. E' da irresponsabile picconare il governo per pochi punti di consenso". Così il ministro deglii Esteri ha ribadito che "da chedover ...

