Di Maio, l'addio al M5s: «Da irresponsabili picconare il governo, grazie ma vado via» – Il video (Di martedì 21 giugno 2022) È rottura tra Luigi Di Maio e MoVimento 5 Stelle. «Io ringrazio il MoVimento. Quella di oggi è una scelta sofferta che mai avrei pensato di dover fare. Oggi, io e tanti altri colleghi lasciamo il M5s che da domani non sarà più la prima forza politica del Parlamento. Vi auguro di raggiungere gli stessi risultati che abbiamo raggiunto in questi anni, ma da oggi inizia un nuovo percorso». Con queste parole il Luigi Di Maio, dall'Hotel Bernini di Roma, ha ufficialmente abbandonato il MoVimento 5 Stelle, dopo il voto della risoluzione sull'Ucraina al Senato e che, negli ultimi giorni, ha fatto esplodere gli animi all'interno dei pentastellati. «Oggi è stata una giornata molto importante, al Senato è stata votata la risoluzione che rafforza il governo e il presidente Draghi che andrà al prossimo Consiglio europeo con il forte sostegno delle ...

