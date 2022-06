Di Maio gioca d’anticipo: via dal M5s, nuovi gruppi parlamentari autonomi. Conte non ha ancora dato il placet alla firma della mozione pro Draghi (Di martedì 21 giugno 2022) Luigi Di Maio gioca d’anticipo. E nel momento in cui ancora tra le forze della maggioranza non c’è certezza di un documento comune in appoggio alla relazione del presidente del consiglio Draghi (pronunciata alle 15 oggi al Senato in vista del Consiglio Europeo di dopodomani) fonti vicine al ministro degli esteri hanno fatto sapere che tra ieri sera e stamattina sono state raggiunte le firme per formare gruppi parlamentari di fuoriusciti dal Movimento 5 stelle sia alla Camera che al Senato. Si parla di 11 senatori e 24 deputati che hanno già annunciato le dimissioni dai gruppi M5s. La nuova formazione parlamentare di Di Maio si chiamerà Insieme per il futuro. Il tutto sarà ... Leggi su open.online (Di martedì 21 giugno 2022) Luigi Di. E nel momento in cuitra le forzemaggioranza non c’è certezza di un documento comune in appoggiorelazione del presidente del consiglio(pronunciata alle 15 oggi al Senato in vista del Consiglio Europeo di dopodomani) fonti vicine al ministro degli esteri hanno fatto sapere che tra ieri sera e stamattina sono state raggiunte le firme per formaredi fuoriusciti dal Movimento 5 stelle siaCamera che al Senato. Si parla di 11 senatori e 24 deputati che hanno già annunciato le dimissioni daiM5s. La nuova formazione parlamentare di Disi chiamerà Insieme per il futuro. Il tutto sarà ...

Pubblicità

ilfoglio_it : Ecco chi sono i grillini che attaccano Di Maio per difendere Conte. La partita che si gioca sull'Ucraina e sulle ar… - EmanueleTasina1 : RT @PoliticaPerJedi: Sua Paraculità Luigi Di Maio gioca bene la sua partita. Lascia che Conte vada per farfalle pacifiste, scopre il suo bl… - Frances80540381 : RT @PoliticaPerJedi: Sua Paraculità Luigi Di Maio gioca bene la sua partita. Lascia che Conte vada per farfalle pacifiste, scopre il suo bl… - Mirarch3 : RT @PoliticaPerJedi: Sua Paraculità Luigi Di Maio gioca bene la sua partita. Lascia che Conte vada per farfalle pacifiste, scopre il suo bl… - mariamacina : RT @PoliticaPerJedi: Sua Paraculità Luigi Di Maio gioca bene la sua partita. Lascia che Conte vada per farfalle pacifiste, scopre il suo bl… -