Di Maio, ecco nuovo gruppo: deputati e senatori, chi c'è (Di martedì 21 giugno 2022) (Adnkronos) – 'Insieme per il futuro'. Questo, apprende l'Adnkronos, sarà il nome del nuovo gruppo di Luigi Di Maio. Nelle prossime ore il ministro degli Esteri dovrebbe formalizzare il suo addio al Movimento 5 Stelle, portandosi dietro le sue truppe. E i potenziali componenti del futuro gruppo alla Camera stanno aumentando. "Siamo già oltre una trentina a Montecitorio", dice all'Adnkronos un pentastellato. Tra i deputati pronti a seguire l'ex capo politico ci sarebbero l'ex sottosegretario Gianluca Vacca, Sergio Battelli, Alberto Manca, Caterina Licatini, Luigi Iovino, Vincenzo Caso, Davide Serritella, Daniele Del Grosso, Paola Deiana e Filippo Gallinella. Anche la deputata Elisabetta Barbuto starebbe accarezzando l'idea di lasciare il Movimento per seguire Di Maio, che la scelse ...

