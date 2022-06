Detenuti Caserta porteranno farmaci gratis a famiglie povere (Di martedì 21 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSanta Maria Capua Vetere (Ce) – Si parte con due Detenuti che andranno a casa delle persone in difficoltà economica a Napoli nel progetto “Un farmaco per tutti”, consegnando le terapie necessarie in maniera gratuita. E’ la nuova iniziativa del Carcere di Santa Maria Capua Vetere, che parte il 1 luglio ed è stato lanciato oggi con la firma dell’intesa tra la Casa circondariale “Francesco Uccella”, il Garante dei diritti delle persone sottoposte a misura restrittiva della libertà personale della Campania, la Fondazione Ordine dei farmacisti di Napoli, l’Ufficio interdistrettuale di Esecuzione penale esterna di Napoli, l’Ufficio di Esecuzione penale esterna di Caserta e l’Ufficio di Sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere. “L’esperienza di partecipare al ‘Farmaco per tutti” – spiega il garante dei ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 21 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSanta Maria Capua Vetere (Ce) – Si parte con dueche andranno a casa delle persone in difficoltà economica a Napoli nel progetto “Un farmaco per tutti”, consegnando le terapie necessarie in maniera gratuita. E’ la nuova iniziativa del Carcere di Santa Maria Capua Vetere, che parte il 1 luglio ed è stato lanciato oggi con la firma dell’intesa tra la Casa circondariale “Francesco Uccella”, il Garante dei diritti delle persone sottoposte a misura restrittiva della libertà personale della Campania, la Fondazione Ordine deisti di Napoli, l’Ufficio interdistrettuale di Esecuzione penale esterna di Napoli, l’Ufficio di Esecuzione penale esterna die l’Ufficio di Sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere. “L’esperienza di partecipare al ‘Farmaco per tutti” – spiega il garante dei ...

