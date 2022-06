Demme, futuro lontano da Napoli? L’agente: “Non è ancora successo” (Di martedì 21 giugno 2022) Non si può certo dire che la sessione di mercato estiva del Napoli abbia avuto un inizio tranquillo. I partenopei si sono separati da capitan Lorenzo Insigne, causa scadenza del contratto, che hanno prontamente sostituito con la scommessa georgiana Kvaratskhelia. Sempre causa scadenza del contratto ha lasciato la rosa anche il terzino sinistro Ghoulam, anche lui immediatamente sostituito con Oliveira, arrivato dal Getafe e inseguito sin dall’estate scorsa. Dopo questi primi movimenti le acque si sono leggermente calmate. Tanti nomi accostati, trattative in corso, soprattutto in uscita. Il presidente De Laurentiis ha fatto chiaro pubblicamente più volte che le entrate saranno finanziate con le uscite. Napoli, Diego Demme (Photo by Marco Luzzani/Getty Images) Calciomercato Napoli, addio Demme? ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 21 giugno 2022) Non si può certo dire che la sessione di mercato estiva delabbia avuto un inizio tranquillo. I partenopei si sono separati da capitan Lorenzo Insigne, causa scadenza del contratto, che hanno prontamente sostituito con la scommessa georgiana Kvaratskhelia. Sempre causa scadenza del contratto ha lasciato la rosa anche il terzino sinistro Ghoulam, anche lui immediatamente sostituito con Oliveira, arrivato dal Getafe e inseguito sin dall’estate scorsa. Dopo questi primi movimenti le acque si sono leggermente calmate. Tanti nomi accostati, trattative in corso, soprattutto in uscita. Il presidente De Laurentiis ha fatto chiaro pubblicamente più volte che le entrate saranno finanziate con le uscite., Diego(Photo by Marco Luzzani/Getty Images) Calciomercato, addio? ...

