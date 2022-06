Decreto siccità: verso lo stato di emergenza in queste regioni (Di martedì 21 giugno 2022) Decreto siccità. L’allarme acqua è imminente, e in alcune regione si teme il peggio. Il Decreto siccità ipotizzato nelle ultime ore serve, dunque, per affrontare l’ennesima crisi di questo periodo, questa volta tutta interna al Paese. regioni pronte per lo stato di emergenza Intanto, le regioni sono pronte a chiedere lo stato d’emergenza e decretano quello di calamità. E le temperature continuano a salire: in tutta Italia ad oggi le temperature sono al di sopra della media. Domani ci sarà la Conferenza stato-regioni a cui parteciperà anche il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio. Il nuovo Decreto previsto per fine giugno Nel nuovo Decreto del ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 21 giugno 2022). L’allarme acqua è imminente, e in alcune regione si teme il peggio. Ilipotizzato nelle ultime ore serve, dunque, per affrontare l’ennesima crisi di questo periodo, questa volta tutta interna al Paese.pronte per lodiIntanto, lesono pronte a chiedere lod’e decretano quello di calamità. E le temperature continuano a salire: in tutta Italia ad oggi le temperature sono al di sopra della media. Domani ci sarà la Conferenzaa cui parteciperà anche il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio. Il nuovoprevisto per fine giugno Nel nuovodel ...

Pubblicità

LegaSalvini : MATTEO #SALVINI IN PRESSING SU MARIO DRAGHI: BENZINA, GAS E AGRICOLTURA, SERVE UN'ACCELERATA - AntonioDePoli : Il Governo dichiari lo stato di emergenza per la #siccità e vari un Decreto ad hoc di aiuti economici per le aziend… - fabredolo : RT @IlTraduci: #SALVINI«IN SETTIMANA MI ASPETTO DECRETO BENZINA E SICCITÀ…quando?In settimana,no?…come in che senso mi aspetto?Ero al bar,l… - ChiodiDonatella : RT @ChiodiDonatella: ABBIAMO FATTO IL #BONUS PER I #MONOPATTINI, CI RIUSCIAMO FARE UN #DECRETO #SICCITÀ? - CorriereCitta : Decreto siccità: verso lo stato di emergenza in queste regioni -