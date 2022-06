Decreto siccità per l’allarme acqua: cosa significa lo stato di emergenza (Di martedì 21 giugno 2022) Nei giorni scorsi vi abbiamo dato notizia della crisi idrica che sta interessando la Lombardia e il fiume Po; ma la situazione non interessa solo il territorio lombardo, ed è talmente grave che le Regioni sono pronte a chiedere lo stato di emergenza e a decretare quello di calamità. Vi raccomandiamo... Lombardia verso lo stato di emergenza siccità. Il mare risale il Po siccità: la situazione sul territorio nazionale è preoccupante, la Lombardia si prepara per lo stato di emergenza. Il Po è in secca e il mare ha... Nella giornata di oggi i governatori incontreranno la ministra per gli affari regionali e le autonomie Mariastella Gelmini, mentre ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 21 giugno 2022) Nei giorni scorsi vi abbiamo dato notizia della crisi idrica che sta interessando la Lombardia e il fiume Po; ma la situazione non interessa solo il territorio lombardo, ed è talmente grave che le Regioni sono pronte a chiedere lodie a decretare quello di calamità. Vi raccomandiamo... Lombardia verso lodi. Il mare risale il Po: la situazione sul territorio nazionale è preoccupante, la Lombardia si prepara per lodi. Il Po è in secca e il mare ha... Nella giornata di oggi i governatori incontreranno la ministra per gli affari regionali e le autonomie Mariastella Gelmini, mentre ...

