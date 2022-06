Decreto siccità in arrivo | stato di emergenza e razionamento acqua

Leggi su quifinanza

(Di martedì 21 giugno 2022) Caldo torrido econtinuano ad attanagliare l’Italia, in settimana si farà una valutazione della situazione die di possibili misure di intervento. Il fiume Po è in secca in quasi ogni suo tratto, coinvolgendo più territori e province. E così torna prepotente l’incubo deldell’. Le regioni valutano la possibilità di ordinanze per razionare l’al Nord, come il divieto di riempimento delle piscine e l’uso dell’per i soli fabbisogni primari. Preoccupa il Po Proseguire con l’irrigazione, nonostante la situazione sia da “semaforo rosso”. E’ l’indicazione arrivata dall’osservatorio sul Po che si è riunito per affrontare il problema della. La proposta arrivata è quella di un provvedimento transitorio per equilibrare l’uso ...