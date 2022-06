De Siervo | «Negli ultimi quattro anni il calcio ha perso un miliardo a causa della pirateria»

(Di martedì 21 giugno 2022) L’amministratore delegatoSerie A, Luigi De, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa dagli Stati Generalilotta allatra legalità e sicurezza, in corso all’auditorium dell’Ara Pacis. “Dobbiamo parlare di unin questiper colpa. Nell’anno del Covid poi abbiamoun altroe mezzo di euro per la pandemia. Senza alcun aiuto da parte del Governo ilsi sta rialzando da solo. Il pubblico è faticosamente tornatostadi e noi siamo rimasti in contatto con loro tramite le trasmissioni di contenuto e qui arriviamo al punto dolente: ...

... di Dazn, lo fa attraverso il proprio pubblico che faticosamente è tornatostadi nelle ultime ... Queste sono le parole di Luigi De, amministratore delegato della Lega serie A, nel contesto ......De, ad della Lega Serie A, durante gli "Stati Generali della lotta alla pirateria tra legalità e sicurezza" in scena all'auditorium dell'Ara Pacis. "Il pubblico è faticosamente tornato...“Negli ultimi anni abbiamo perso oltre un miliardo” ha evidenziato Luigi De Siervo, amministratore delegato della Serie A “cosa si può fare con un miliardo in questo mercato del calcio Negli anni del ...(ANSA) - ROMA, 21 GIU - "Dobbiamo parlare di un miliardo perso in questi ultimi quattro anni per colpa della pirateria. Nell'anno del Covid poi abbiamo perso un altro miliardo e mezzo di ...