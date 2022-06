De Sciglio | “Col Milan finita male | sfiorata depressione E sulla lite…”

Pubblicità

ZonaBianconeri : RT @MilanWorldForum: De Sciglio:'Col Milan finita male. Accerchiato e...' Le dichiarazioni -) - MilanWorldForum : De Sciglio:'Col Milan finita male. Accerchiato e...' Le dichiarazioni -) - ZonaBianconeri : RT @MilanWorldForum: De Sciglio:'Col Milan finita male. Accerchiato e...' Le dichiarazioni -) - Vincenzo140893 : RT @cmdotcom: #Juve, #DeSciglio: 'Non sono il figlioccio di #Allegri. Corto muso? Mica son tutti #Guardiola. Col #Milan finita male, ho sfi… - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Juve, #DeSciglio: 'Non sono il figlioccio di #Allegri. Corto muso? Mica son tutti #Guardiola. Col #Milan finita male, ho sfi… -

Le dichiarazioni del terzino della Juve Mattia Deha scritto una lettera a Cronache di Spogliatoio, spiegando com'è avvenuta la rottura con il Milan e non solo. ROTTURAMILAN ...Un tifoso, con in mano una birra e chissà quante altre bevute prima, si avvicina e grida: 'Qui dentro c'è De!'. Inizia a insultarmi, si crea un capannello di persone. 'Vattene alla Juventus'. ...Mattia De Sciglio ha rivissuto il suo passato, svelando un segreto che non aveva mai raccontato: il retroscena sul Milan spiazza i tifosi.De Sciglio: 'Non sono il figlioccio di Allegri. Corto muso Mica son tutti Guardiola. Col Milan finita male, ho sfiorato la depressione. Quella lite...' del 21/06/2022 alle 14:00 In una lunga intervis ...