De Luca si gioca la ‘carta rosa’ | ultimo treno per una rivoluzione che al ‘San Pio’ nessuno ha visto

Tempo di lettura: 2 minutiCompirà 54 anni il prossimo dicembre Maria Morgante, nuovo direttore generale dell'Azienda Ospedaliera 'San Pio'. Cambio incarico e cambio provincia per la manager che negli ultimi anni ha guidato l'Asl di Avellino. A Benevento la Morgante erediterà la scrivania occupata dal 2019 da Mario Ferrante che a sua volta le succederà alla guida dell'azienda sanitaria irpina. Nel caso della Morgante, però, lo sfratto da via degli Imbimbo era obbligato considerati i due mandati già espletati, per Ferrante il trasferimento – a soli tre anni dal suo insediamento – ha invece il sapore della bocciatura. E probabilmente non saranno stati in pochi quelli che, presa visione delle nomine di De Luca, avranno pensato alle tante polemiche che negli ultimi mesi hanno segnato il suo operato. Non sarà rimpianto, Ferrante, così come ...

