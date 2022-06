De Laurentiis indagato: accusa si falso in bilancio per l’affare Osimhen (Di martedì 21 giugno 2022) Aurelio De Laurentiis è stato indagato per falso in bilancio per l’affare Victor Osimhen, indagano gli uomini della guardia di finanza. La notizia viene lanciata da Il Mattino. Il contratto di Victor Osimhen è stato sequestrato dagli uomini delle fiamme gialle che stanno facendo delle verifiche se l’operazione è completamente lecita. Il giocatore nigeriano è arrivato a Napoli nell’estate del 2020 ed al Lille andarono anche giovani del vivaio azzurro come contropartita tecnica. Il Napoli sul caso plusvalenze, sempre legato ad Osimhen, è già uscito pulito. Questa volta invece De Laurentiis viene indagato per l’affare Osimhen, la principale ipotesi di reato è il falso in ... Leggi su napolipiu (Di martedì 21 giugno 2022) Aurelio Deè statoperinperVictor, indagano gli uomini della guardia di finanza. La notizia viene lanciata da Il Mattino. Il contratto di Victorè stato sequestrato dagli uomini delle fiamme gialle che stanno facendo delle verifiche se l’operazione è completamente lecita. Il giocatore nigeriano è arrivato a Napoli nell’estate del 2020 ed al Lille andarono anche giovani del vivaio azzurro come contropartita tecnica. Il Napoli sul caso plusvalenze, sempre legato ad, è già uscito pulito. Questa volta invece Devieneper, la principale ipotesi di reato è ilin ...

Pubblicità

repubblica : Inchiesta della Procura di Napoli sull'acquisto di Osimhen: indagato De Laurentiis - claudioruss : Falso in bilancio è la principale ipotesi investigativa che ha condotto la Guardia di Finanza a sequestrare il cont… - Gazzetta_it : Affare Osimhen: De Laurentiis indagato per falso in bilancio #napoli - enzolampard : RT @CalcioFinanza: Affare #Osimhen, il patron del #Napoli De Laurentiis indagato per falso in bilancio - Yasmin_luv1 : RT @claudioruss: Falso in bilancio è la principale ipotesi investigativa che ha condotto la Guardia di Finanza a sequestrare il contratto d… -