De Burgos Bengoetxea e Pulido Santana | Vicente Acevedo 2022

Leggi su justcalcio

(Di martedì 21 giugno 2022) Notizia fresca fresca direttamente dai nostri cugini spagnoli. Sport, fra le maggiori fonti iberiche, riporta quanto segue: 20/06/alle 19:12 est I due arbitri sono stati premiati come i migliori di Primo e Secondo dal CTA Nella categoria femminile, il vincitore è stato il membro del comitato galiziano Zulema González González L’arbitro del comitato basco Ricardo dee l’arbitro del comitato di Las Palmas Juan Luissono stati premiati con il premio, come il migliore della stagione appena conclusa rispettivamente in prima e seconda divisione. Il Comitato tecnico degli arbitri (CTA) della Federcalcio spagnola reale (RFEF) ha annunciato lunedì l’assegnazione dei ...