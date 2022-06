DAZN abbonamento 2022/2023, cosa cambia? Tutte le novità (Di martedì 21 giugno 2022) Ci sono novità molto importanti per l’abbonamento DAZN 2022/2023. novità che riguardano in primis la questione della doppia utenza. Quella che si è conclusa da ormai circa un mese, è stata la prima stagione del campionato di Serie A dove DAZN l’ha fatta, in un certo senso, letteralmente da padrone. infatti è stata la piattaforma di streaming a trasmettere Tutte le partite, di cui sette in esclusiva assoluta. Qualche difficoltà e qualche problematica, soprattutto all’inizio, c’è stata, ma nel complesso il bilancio può davvero essere considerato e definito più che positivo, anche con qualche siparietto un po’ particolare. Ed è per questo che ora si guarda al futuro, o meglio, al prossimo anno. (Fonte Foto: Adobe)Già qualche mese si era parlato di una ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 21 giugno 2022) Ci sonomolto importanti per l’che riguardano in primis la questione della doppia utenza. Quella che si è conclusa da ormai circa un mese, è stata la prima stagione del campionato di Serie A dovel’ha fatta, in un certo senso, letteralmente da padrone. infatti è stata la piattaforma di streaming a trasmetterele partite, di cui sette in esclusiva assoluta. Qualche difficoltà e qualche problematica, soprattutto all’inizio, c’è stata, ma nel complesso il bilancio può davvero essere considerato e definito più che positivo, anche con qualche siparietto un po’ particolare. Ed è per questo che ora si guarda al futuro, o meglio, al prossimo anno. (Fonte Foto: Adobe)Già qualche mese si era parlato di una ...

