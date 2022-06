Da Marco Mengoni a Max Gazzè, musica in festa a Roma. La primavera si apre tra concerti, mostre, performance (Di martedì 21 giugno 2022) Sono più concerti a segnare l'inizio dell'estate. Complice la festa della musica , che si celebra il 21 giugno, protagoniste dell'agenda culturale, in questi giorni, sono le note. musica. Il 21, alle ... Leggi su leggo (Di martedì 21 giugno 2022) Sono piùa segnare l'inizio dell'estate. Complice ladella, che si celebra il 21 giugno, protagoniste dell'agenda culturale, in questi giorni, sono le note.. Il 21, alle ...

Pubblicità

RadioItalia : I 60 secondi di cui non sapevi di avere bisogno: Marco Mengoni negli Stadi ?? @mengonimarco @LiveNationIT… - RadioItalia : Il Re Matto di Milano ?? #MarcoNegliStadi Guarda la gallery foto: - TicketOneIT : ??Dopo gli show negli Stadi Marco @mengonimarco tornerà live nei palazzetti a ottobre ? ??Biglietti disponibili in v… - beasenzadante : RT @beasenzadante: 400 canzoni dell’estate quest’anno raga vi dovete calmare fedez + tananai + mara sattei elettra + rocco hunt annalisa +… - la_mara88 : RT @vivonelkaos: Non mi sono ancora ripreso -