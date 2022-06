"Da domani il M5s...". Di Maio intercettato, frase bomba: il colpaccio della Gentili | Video (Di martedì 21 giugno 2022) Il colpaccio di Veronica Gentili. A Controcorrente, su Rete 4, riesce a intercettare Luigi Di Maio e la sua conferenza stampa dall'hotel Bernini di Roma con cui annuncia l'addio al Movimento 5 Stelle e la nascita del suo gruppo parlamentare, Insieme per il futuro, che conta su una cinquantina di parlamentari tra Camera e Senato. La Gentili può gongolare, perché in diretta riesce a mandare in onda la frase forse più velenosa tra quelle che il ministro degli Esteri ha riservato al Movimento e al suo leader, Giuseppe Conte: "Oggi io e tanti altri colleghi e amici lasciamo il M5s, lasciamo quella che da domani non sarà più la prima forza politica in Parlamento". Un bel sassolino dalle scarpe, non c'è che dire. E ancora, "La prima forza politica del governo doveva ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 giugno 2022) Ildi Veronica. A Controcorrente, su Rete 4, riesce a intercettare Luigi Die la sua conferenza stampa dall'hotel Bernini di Roma con cui annuncia l'addio al Movimento 5 Stelle e la nascita del suo gruppo parlamentare, Insieme per il futuro, che conta su una cinquantina di parlamentari tra Camera e Senato. Lapuò gongolare, perché in diretta riesce a mandare in onda laforse più velenosa tra quelle che il ministro degli Esteri ha riservato al Movimento e al suo leader, Giuseppe Conte: "Oggi io e tanti altri colleghi e amici lasciamo il M5s, lasciamo quella che danon sarà più la prima forza politica in Parlamento". Un bel sassolino dalle scarpe, non c'è che dire. E ancora, "La prima forza politica del governo doveva ...

