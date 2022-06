Cultura | Nappi Lega | “De Luca chiarisca su fondi regionali destinati agli ‘amici' ”

(Di martedì 21 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Desull’ennesimo capitolo dell’affairein Campania. Dopo il caso della proroga dei 20 dipendenti di Scabec Spa, nonostante la società annaspi in gravissime difficoltà finanziarie, dopo aver sistemato l’ex segretario regionale del Pd restato senza posto, ora scopriamo anche che ivengono usati per sistemare le cooperative’. Aspettiamo in aula il presidente della Regione perché spieghi ai campani che fine fanno i loro soldi”. Lo afferma Severino, consigliere regionale dellain Campania e componente della Commissione Trasparenza del Consiglio regionale. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

