Cristina Marino in bikini paragona la foto di sette anni fa a quella di oggi

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 21 giugno 2022) Duequasi identiche pubblicate datra le storie di Instagram, una di seguito all’altra.è in spiaggia, indossa uno dei suoi, scatta un selfie ed è la stessa posa di unadel 2005, ben 7fa. Distesa sul telo, gambe incrociate, capelli sciolti, sole sulla pelle e l’unica differenza a distanza diè nel colore, forse anche nel luogo doveha scattato la. Una in bianco e nero, l’altra a colori, per il resto il tempo non è passato e non è passato nemmeno il chirurgo. Nessuna traccia di ritocchini, questo per rispondere a chi ipotizzava che la moglie di Luca Argentero avesse fatto qualcosina ...