Cristina Buccino | decollete esplosivo nel vestito argentato | “Che spettacolo”

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 21 giugno 2022)è una delle donne in assoluto più affascinanti che mai si possano vedere e il suo corpo è un vero e proprio incanto. Se è stato possibile anche in Italia ampliare sempre di più il ruolo è l’importanza degli influencer all’interno del mondo, tutto ciò è avvenuto grazie anche alla presenza di una ragazza a dir poco sensazionale come, un volto e un corpo davvero meraviglioso che ha potuto ampliare sempre di più l’importanza di queste tematiche all’interno del mondo dei social network, per questo motivo è grazie a lei se tutto ciò è diventato possibile.foto (Instagram)Da qualche anno a questa parte il mondo della moda ha subito davvero una serie incredibile di cambiamenti, tanto è vero che abbiamo assistito a un vero e proprio inizio di ...