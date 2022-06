Cristiano Ronaldo senza pace, ma il giovedì della Roma non fa per te (Di martedì 21 giugno 2022) Cristiano Ronaldo è nuovamente nel mirino del calciomercato: in dubbio la permanenza a Manchester, la Roma sogna il colpo impossibile Non sembra mai dover trovare pace Cristiano Ronaldo in questi suoi ultimi anni di carriera. Il fuoriclasse portoghese come una trottola impazzita sull’asse Torino-Manchester sperando di ritrovare “casa”. Apparentemente senza fortuna. In effetti già la Juventus avrebbe potuto essere lo step definitivo della carriera, se il rapporto non si fosse incagliato prematuramente tra allenatori sbagliati e risultati non proprio esaltanti. CR7 MIGLIOR BOMBER FIFA – VIDEO Il ritorno al mai dimenticato ovile Red Devils è stato però forse ancor peggiore. In termini di soddisfazioni personali e collettive, ma soprattutto di ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 giugno 2022)è nuovamente nel mirino del calciomercato: in dubbio la permanenza a Manchester, lasogna il colpo impossibile Non sembra mai dover trovarein questi suoi ultimi anni di carriera. Il fuoriclasse portoghese come una trottola impazzita sull’asse Torino-Manchester sperando di ritrovare “casa”. Apparentementefortuna. In effetti già la Juventus avrebbe potuto essere lo step definitivocarriera, se il rapporto non si fosse incagliato prematuramente tra allenatori sbagliati e risultati non proprio esaltanti. CR7 MIGLIOR BOMBER FIFA – VIDEO Il ritorno al mai dimenticato ovile Red Devils è stato però forse ancor peggiore. In termini di soddisfazioni personali e collettive, ma soprattutto di ...

Pubblicità

nypost : Cristiano Ronaldo's $2 million Bugatti involved in crash - TheSunFootball : Cristiano Ronaldo's Bugatti involved in crash as police launch investigation - sportbible : Cristiano Ronaldo’s £1.7m Bugatti Veyron ‘involved in crash in Majorca’ - Mr_big0 : RT @CristianoXtra_: Noah Beck: Ronaldo or Messi? 'Ronaldo, Cristiano Ronaldo is my all-time idol.' - Marco59805683 : RT @fdragoni: 2 italiani su 3 non vogliono più il Cristiano Ronaldo della politica -