Cristiano Ronaldo, incidente milionario | Quanto costa la Bugatti schiantata? Qual è il modello? (Di martedì 21 giugno 2022) Cristiano Ronaldo si è andato a schiantare mentre guidava la sua Bugatti: ecco a Quanto ammonta il danno e Quanto costa la vettura. La vacanza estiva di Cristiano Ronaldo a Maiorca è stata rovinata da un costoso incidente di percorso. Secondo Quanto riportato dai settimanali locali, infatti, la sua Bugatti Veyron si è schiantata contro un muro nei pressi di un cantiere edile. Dalle immagini pubblicate dai settimanali e quotidiani iberici si può vedere come l'impatto dell'auto contro il muro debba essere stato violento, visto che parte della vettura è andato distrutto. Per fortuna nessuno sembra essere rimasto ferito nell'incidente. Pare che a guidare ...

