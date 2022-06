Crisi mondiale, la Svizzera si prepara: così accumula le riserve (Di martedì 21 giugno 2022) di Andrea Gebbia da Ehrendingen (Svizzera) Nel 2019 era stato solo un trafiletto sui giornali svizzeri, ma ebbe una rilevanza significativa in alcuni media internazionali: il Governo elvetico aveva dichiarato che il caffè non è un bene di importanza vitale perché non contiene praticamente nessuna energia. Di fronte al rischio che il caffè venisse eliminato dalla lista dei prodotti per cui esiste uno stoccaggio minimo obbligatorio per le emergenze, i produttori si ribellarono e così il Governo tornò indietro dalla sua decisione iniziale. “The Economist” titolò ironicamente ai tempi “If disaster strikes, the Swiss want to be caffeinated” (Se succede un disastro, gli svizzeri vogliono essere “caffeinati”). Dunque la Svizzera stocca 15.000 tonnellate di caffè per i casi straordinari, una quantità che dovrebbe bastare per tre mesi. ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 21 giugno 2022) di Andrea Gebbia da Ehrendingen () Nel 2019 era stato solo un trafiletto sui giornali svizzeri, ma ebbe una rilevanza significativa in alcuni media internazionali: il Governo elvetico aveva dichiarato che il caffè non è un bene di importanza vitale perché non contiene praticamente nessuna energia. Di fronte al rischio che il caffè venisse eliminato dalla lista dei prodotti per cui esiste uno stoccaggio minimo obbligatorio per le emergenze, i produttori si ribellarono eil Governo tornò indietro dalla sua decisione iniziale. “The Economist” titolò ironicamente ai tempi “If disaster strikes, the Swiss want to be caffeinated” (Se succede un disastro, gli svizzeri vogliono essere “caffeinati”). Dunque lastocca 15.000 tonnellate di caffè per i casi straordinari, una quantità che dovrebbe bastare per tre mesi. ...

Pubblicità

Miky3881 : RT @la_kuzzo: Spiego: ha messo in un discorso sulla crisi più grave dalla seconda guerra mondiale la necessità di preservare il superbonus… - Tino44588447 : RT @la_kuzzo: Spiego: ha messo in un discorso sulla crisi più grave dalla seconda guerra mondiale la necessità di preservare il superbonus… - salvodal52 : RT @la_kuzzo: Spiego: ha messo in un discorso sulla crisi più grave dalla seconda guerra mondiale la necessità di preservare il superbonus… - nemiroski : RT @la_kuzzo: Spiego: ha messo in un discorso sulla crisi più grave dalla seconda guerra mondiale la necessità di preservare il superbonus… - micerco : RT @la_kuzzo: Spiego: ha messo in un discorso sulla crisi più grave dalla seconda guerra mondiale la necessità di preservare il superbonus… -