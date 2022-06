Crisi del grano, imminenti colloqui tra Turchia e Russia: si prepara il campo al vertice di Istanbul tra Mosca e Kiev (Di martedì 21 giugno 2022) È ormai una mobilitazione generale quella per risolvere la Crisi del grano ucraino che rischia di mettere in ginocchio i Paesi più dipendenti dal bene prodotto dal Paese di Volodymyr Zelensky e far schizzare i prezzi dei prodotti alimentari. Ma la situazione potrebbe presto sbloccarsi, dato che nei prossimi giorni si terranno colloqui tra la Turchia e la Russia per mettere a punto il vertice in programma per la prossima settimana a Istanbul nel quale Mosca e Kiev si incontreranno con la mediazione di Ankara e delle Nazioni Unite. Le prime conferme arrivano dal Cremlino che per il momento si è limitato a ufficializzare i colloqui con il Paese di Recep Tayyp Erdogan per la creazione di corridoi navali per le esportazioni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 giugno 2022) È ormai una mobilitazione generale quella per risolvere ladelucraino che rischia di mettere in ginocchio i Paesi più dipendenti dal bene prodotto dal Paese di Volodymyr Zelensky e far schizzare i prezzi dei prodotti alimentari. Ma la situazione potrebbe presto sbloccarsi, dato che nei prossimi giorni si terrannotra lae laper mettere a punto ilin programma per la prossima settimana anel qualesi incontreranno con la mediazione di Ankara e delle Nazioni Unite. Le prime conferme arrivano dal Cremlino che per il momento si è limitato a ufficializzare icon il Paese di Recep Tayyp Erdogan per la creazione di corridoi navali per le esportazioni ...

