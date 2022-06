Covid Usa oggi, al via vaccinazioni per bambini sotto 5 anni (Di martedì 21 giugno 2022) (Adnkronos) – Parte oggi negli Stati Uniti la campagna di vaccinazione anti-Covid dei bambini tra i 6 mesi e i 5 anni. Per segnare l’avvio della campagna, Joe Biden, accompagnato dalla first lady Jill, si recherà in un centro vaccinale di Washington, dove pronuncerà un discorso per illustrare questa nuova vaccinazione offerta a 19 milioni di bambini. Il vaccino per i più piccoli – Pfizer per i bambini tra i 6 mesi e i quattro anni, Moderna per i bambini fino ai cinque anni – è stato distribuito ai pediatri, alle farmacie ed i centri vaccinali delle comunità. Secondo un sondaggio della Kaiser Family Foundation, solo il 18% dei genitori dei bambini sotto i cinque anni si dicevano a ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 21 giugno 2022) (Adnkronos) – Partenegli Stati Uniti la campagna di vaccinazione anti-deitra i 6 mesi e i 5. Per segnare l’avvio della campagna, Joe Biden, accompagnato dalla first lady Jill, si recherà in un centro vaccinale di Washington, dove pronuncerà un discorso per illustrare questa nuova vaccinazione offerta a 19 milioni di. Il vaccino per i più piccoli – Pfizer per itra i 6 mesi e i quattro, Moderna per ifino ai cinque– è stato distribuito ai pediatri, alle farmacie ed i centri vaccinali delle comunità. Secondo un sondaggio della Kaiser Family Foundation, solo il 18% dei genitori deii cinquesi dicevano a ...

