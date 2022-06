Covid, ultime news. Omicron fa schizzare il tasso al 20,9% 16.571 nuovi casi e 59 morti (Di martedì 21 giugno 2022) In aumento ricoveri (+187) e intensive (+10). Nell'ultima settimana la percentuale di reinfezioni è lievemente aumentata. Sale l'incidenza settimanale dei contagi a livello nazionale. Negli Usa il Cdc, l'agenzia sanitaria Usa, ha votato all'unanimità a favore della raccomandazione dei vaccini Pfizer e Moderna per i bimbi a partire dai 6 mesi Leggi su tg24.sky (Di martedì 21 giugno 2022) In aumento ricoveri (+187) e intensive (+10). Nell'ultima settimana la percentuale di reinfezioni è lievemente aumentata. Sale l'incidenza settimanale dei contagi a livello nazionale. Negli Usa il Cdc, l'agenzia sanitaria Usa, ha votato all'unanimità a favore della raccomandazione dei vaccini Pfizer e Moderna per i bimbi a partire dai 6 mesi

Pubblicità

Corriere : Pregliasco: «Fisiologico rialzo dei casi. Meglio che i fragili mantengano la mascherina» - PoliteKosmo : @Fiamma_jv @fabriziox23 SIPPERÒ credo che non dobbiamo tener conto delle ultime elezioni, ma dobbiamo rinviare le prossime x COVID ?????? - prof_povero : RT @Jpolemica666: @luca_panofsky D'altronde basta fare finta che il Covid non esista come nelle ultime 2 estati - GazzettaSalerno : Sono 1.499 i neo positivi al Covid in Campania su 6.101 test esaminati. Ancora in aumento, secondo i dati del Boll… - gazzettanapoli : Sono 1.499 i neo positivi al Covid in Campania su 6.101 test esaminati. Ancora in aumento, secondo i dati del Boll… -