Covid oggi Lombardia, 9.900 nuovi casi e 9 morti. A Milano 1.614 contagi (Di martedì 21 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono 9.900 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 20 giugno 2022 in Lombardia, secondo i dati Covid dell'ultimo bollettino della Regione. Nelle ultime 24 ore sono morte 9 persone, per un totale di 40.736 decessi nella regione da inizio pandemia. Stabili a quota 16 ricoverati le terapie intensive, mentre crescono di 49 i pazienti nei reparti Covid ordinari, oggi 638. Nel territorio metropolitano di Milano i nuovi casi sono 3.721, di cui 1.614 nella città capoluogo. Incremento a quattro cifre anche in provincia di Brescia, dove si registrano oggi 1.019 contagi. Seguono le province di Monza e Brianza (+943), Varese (+897), Como (+656), Bergamo (+601), Pavia (+486), Mantova ...

