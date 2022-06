Covid | le notizie Bollettino | 62 704 casi e 62 morti Tasso di positività al 21 | 4% LIVE

(Di martedì 21 giugno 2022) Aumentano i ricoveri ordinari (+218), scendono le terapie intensive (-3). Processati 292.345 tamponi. Omicron 5 spinge la nuova ondata, previsto picco a fine luglio. Costa a Sky TG24: "Virus circola, monitorare ma senza allarmismo". Crescono ildi, le terapie intensive (+10) e i ricoveri ordinari (+187). Intanto crolla la vendita di mascherine mentre è boom dei test fai-da-te. Negli Usa, al via vaccini per i bambini sotto i 5 anni

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Mick Jagger, rimessosi dopo la positività al covid che ha costretto i Rolling Stones a saltare due date del tour, i… - Agenzia_Ansa : I casi di Covid 'sicuramente aumenteranno e avremo anche altre ondate oltre a questa estiva, ci saranno ondate semp… - Agenzia_Ansa : Risolto uno degli enigmi più misteriosi legati a Covid-19: è stato infatti scoperto perché alcune persone vaccinate… - RedazioneDedalo : Palermo - Covid Sicilia: Boom di contagi 5.559, incidenza al 24,8% - blogsicilia : #notizie #sicilia Covid, 62.704 nuovi casi e 62 morti nelle ultime 24 ore - -

I funzionari danno la colpa alle sanzioni occidentali, al- 19, al crollo delle banche nel vicino Libano e, più recentemente, alla guerra in Ucraina, un'importante fonte di grano. Ma la causa ...Selvaggia Lucarelli ha avuto ilAttraverso i social Selvaggia Lucarelli ha svelato di aver avuto illo scorso maggio e ha confessato come i suoi sintomi - nonostante si sia vaccinata - ...(ANSA) - LONDRA, 21 GIU - Grande ritorno del raduno di Stonehenge per celebrare il rito del solstizio d'estate dopo la fine delle restrizioni Covid. Neppure lo sciopero ... Metti mi piace su Facebook ...Aumentano i nuovi positivi e cresce anche la curva dei contagi da Coronavirus. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 6.018 positivi su 23.623 tamponi esaminati, 4.519 in più di ieri con 17.522 ...