Covid in Lombardia, 9.900 i nuovi positivi. A Bergamo +601 casi (Di martedì 21 giugno 2022) I dati Restano stabili i ricoverati nelle terapie intensive (16). A fronte di 44.586 tamponi effettuati, sono 9.900 i nuovi positivi (22,2%).

