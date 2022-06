Covid, guerra e ora la nuova piaga: ritorna lo stato di emergenza in Italia (Di martedì 21 giugno 2022) La siccità e la carenza di acqua, con il rischio di razionamento, preoccupano e non poco il governo. A parlare della situazione è Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, intervistato da Skytg24: “Le preoccupazioni delle Regioni per l'allarme siccità sono giustificate e il governo, come sempre ha fatto, condividerà un percorso con le Regioni e credo ci siano le condizioni per arrivare a dichiarare lo stato di emergenza”. “Dobbiamo assolutamente sostenere il comparto agricolo - ha proseguito Costa - che non è solamente un comparto produttivo ed economico, ma garantisce il presidio e la manutenzione del nostro territorio, ed è vitale e fondamentale per il nostro Paese. Tra l'altro è un settore già fortemente colpito dalle conseguenze della guerra, con i rincari delle materie prime, con la peste suina. ... Leggi su iltempo (Di martedì 21 giugno 2022) La siccità e la carenza di acqua, con il rischio di razionamento, preoccupano e non poco il governo. A parlare della situazione è Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, intervida Skytg24: “Le preoccupazioni delle Regioni per l'allarme siccità sono giustificate e il governo, come sempre ha fatto, condividerà un percorso con le Regioni e credo ci siano le condizioni per arrivare a dichiarare lodi”. “Dobbiamo assolutamente sostenere il comparto agricolo - ha proseguito Costa - che non è solamente un comparto produttivo ed economico, ma garantisce il presidio e la manutenzione del nostro territorio, ed è vitale e fondamentale per il nostro Paese. Tra l'altro è un settore già fortemente colpito dalle conseguenze della, con i rincari delle materie prime, con la peste suina. ...

