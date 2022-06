Covid Campania: incidenza al 25,47%, non si arresta la crescita (Di martedì 21 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Non smette di salire, in Campania, il tasso di incidenza. Secondo i dati del Bollettino ordinario, sono 6.018 i neo positivi al Covid su 23.623 test esaminati. Ieri il tasso di positività era pari al 24,56%, oggi raggiunge il 25,47%. Tre i decessi nelle ultime 48 ore; 4 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Anche negli ospedali si registra un aumento di ricoveri sia nei reparti di terapia intensiva con 16 posti letto occupati (+1 rispetto a ieri), sia soprattutto in degenza con 322 posti letto occupati (+17 rispetto a ieri). L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 21 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Non smette di salire, in, il tasso di. Secondo i dati del Bollettino ordinario, sono 6.018 i neo positivi alsu 23.623 test esaminati. Ieri il tasso di positività era pari al 24,56%, oggi raggiunge il 25,47%. Tre i decessi nelle ultime 48 ore; 4 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Anche negli ospedali si registra un aumento di ricoveri sia nei reparti di terapia intensiva con 16 posti letto occupati (+1 rispetto a ieri), sia soprattutto in degenza con 322 posti letto occupati (+17 rispetto a ieri). L'articolo proviene da Anteprima24.it.

