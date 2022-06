Covid | arriva E4Shield | il dispositivo che rende inattivo il virus negli ambienti chiusi

(Di martedì 21 giugno 2022) Per una nuova normalità abbiamo bisogno di nuovi strumenti che ci consentono di convivere con ilSars-CoV-2 e tutte le sue varianti. E’ con questo obiettivo in mente che da una strategica alleanza tra Elettronica Group e Lendlease è nato, un’innovativa tecnologia made in Italy che permette di inattivare ilresponsabile dell’infezione-19 in tutte le sue versioni: da quella originale di Wuhan alla Delta fino a quest’ultima dominante Omicron.agisce all’interno di, quali scuole, ascensori, mezzi di trasporto, ecc. La sua azione “distruttiva” si basa sulle onde elettromagnetiche: in poco tempo l’aria viene “ripulita” dalcontro il quale ilè stato programmato. Proprio ...

Pubblicità

fanpage : I nuovi vaccini Covid bivalenti includono la proteina Spike del virus originario e quella di Omicron e possono ampl… - GuidoDeMartini : ?? 15-6, ARRIVA ALLA FINE IL COMUNICATO UFFICIALE DEL GOVERNO ?? COVID: Il decreto stabilisce la proroga al 30 settem… - Adnkronos : #Greenpass, arriva l'accordo #Ue: sarà prorogato fino a giugno 2023 come strumento utile contro il #Covid. - EnricoPeople : ??????NOTIZIA FLASH???? @enricoruggeri si esibirà questa sera, 21 Giugno, in Piazza della Libertà a Macerata… - PetrelliFlavia : RT @fanpage: I nuovi vaccini Covid bivalenti includono la proteina Spike del virus originario e quella di Omicron e possono ampliare l’immu… -

Forte balzo dei contagiin Veneto , che registra 6.452 nuovi positivi nelle ultime 24 ore. Un ... Cresce la curva degli attuali positivi, chea 42.948 (+ 2.772). Peggiora la situazione ...... dopo aver messo all'angolo ile grazie alle nuove rotte che si aggiungeranno nelle prossime ... bello, ma anche funzionale per chi parte e chiin Liguria. Quella che stiamo vivendo è la ...2' di lettura 21/06/2022 - Siamo spiacenti di riferire che poche ore fa, ci è stata comunicata l'impossibilità di Ron a partecipare al concerto previsto per questa sera martedì 21 giugno a Macerata, i ...Due nuovi decessi per Coronavirus in Trentino: si tratta due uomini, un over 70 e un over 90 entrambi vaccinati ma con patologie pregresse, entrambi deceduti in ospedale. Lo segnala il report odierno ...